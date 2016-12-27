FETÖ'nün Acıpayam yapılanmasında 36 sanıklı dava açıldı

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, FETÖ/PDY yapılanmasıyla kapsamında, 23'ü tutuklu 36 sanık hakkında, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin Acıpayam İlçesi'ndeki faaliyetleri ve yapılanmasına ilişkin ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"FETÖ/PDY'nin Acıpayam ilçesindeki yapılanmasına ilişkin bilgi sahibi ifadeleri, araştırma tutanakları ve yapılan tespitler kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu anlaşılan Acıpayam Yıldız Basım Yayın Dağıtım Turizm Özel Eğitim Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirkete bağlı 5 farklı pansiyon ile 22 Kasım 2016 tarihli 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi gereğince kapatılan Acıpayam Genç Esnaf Tüccar İş Adamı ve Sanayiciler Derneği ile ilgili gerekli inceleme, arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Tüm bu işlemler neticesinde FETÖ/PDY'nin Acıpayam İlçesindeki yapılanması kapsamında 23'ü tutuklu toplam 36 şüpheli hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan Denizli Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 26 Aralık 2016 tarihinde kamu davası açılmıştır."

DHA