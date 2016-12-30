FETÖ'nün eski doktorlar imamı: 1 dolar taşıyanlar, karı koca cemaatin içinde

SİVAS'ta FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılarak 3 gün önce yargılanmaya başlanan doktor ve akademisyenlerden oluşan 10'u tutuklu, 18 sanığın duruşmasına bugün de devam edildi. Tutuksuz yargılanan Sivas'ın eski 'Doktorlar İmamı' Ferda T., "1 dolar taşıyanların karı-koca cemaatin içinde olduklarını biliyorum" dedi. Davanın ilk duruşmasında 3 kişi tahliye edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında doktor ve akademisyenlerden oluşan 10'u tutuklu, 18 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3 gün önce Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan sanıklar bir gün aranın ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ümit Erkan V., Adnan G., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Ali Feyzullah Ş., Ferruh B., Erol P., Durmuş T. ile tutuksuz sanıklar Yıldırım T., Selim Y., İsmail Önder U., Alparslan B. ve Ferda T. ile sanık avukatları katıldı. Dosya kapsamındaki firari 3 sanığın yakalanması için çalışmalar devam ederken, duruşmanın ilk iki gününde 10'u tutuklu 14 sanık dinlendi. Bugün devam eden duruşmada ise mahkemeye Bolu'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuksuz sanık Ferda T. dinlendi.

Sivas'ın eski 'Doktorlar İmamı' Ferda T., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bu davaların önünü açmaya hedeflediğini söyledi. Doktorlar imamı olduğu dönemde 'Ferit' takma adını kullandığı iddia edilen Ferda T., "Ben 'Ferit' ismini gizlik amacıyla kullanmadım. Benim ismimin Ferda olduğunu Sivas'ta herkes bilir. Samsun'dan Sivas'a 2006 yılında il imamına bağlı olarak geldim. Moritanya, Gürcistan, Bosna Hersek gibi ülkelere cemaatin düzenlediği gezilere gittim. Ben doktorlar imamı olarak görev yaptığım sürece bazılarıyla dini konularda, bazılarıyla ekonomik konularda, bazılarıyla da yukarıdan gelen emirler doğrultusunda görüştüm. Akademisyenler imamı Veysel Tıkaç ile sürekli temas halindeydim. Çünkü akademik kadrolar konusunda görüşürdük." dedi.

'1 DOLAR TAŞIYANLAR KARI-KOCA CEMAATİN İÇİNDEYDİ'

17-25 Aralık'tan önce cemaat adına faaliyet yürüttüğünü söyleyen Ferda T., "Bu tarihten sonra cemaatle olan tüm faaliyetlerimi kestim. Öncesinde ise ben ve doktor arkadaşlarım tamamen dini duygularımızla hareket ettik. Hastaneleri dini sohbetler için ziyaret ediyordum. Himmet, burs, kurban gibi faaliyetleri de ben yürütüyordum. Sohbetlerde telefonların gizlilik amacıyla kapatılmasına gerek yoktu. Dini sohbetler yapılıyordu. Huzur için bazen kapatılmasını istemişimdir. Ama mütevelli heyeti toplantılarında yukarıdan bilgi geldiği zaman telefonları kapatırdık" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin sorusu üzerine kimlerin 1 dolar taşıdığını anlatan Ferda T., "Ben kimseye 1 dolar vermedim. Bende de yoktu. Ama 1 dolar taşıyanların karı-koca cemaatin içinde olduklarını biliyorum" dedi. Sağlık taraması için yurt dışına götürdükleri doktorlardan para topladıklarını da belirten Ferda T., "O paraları da himmet adı altında, ülkenin abisine teslim ederdik." dedi.

'CEMAAT AKADEMİK HAYATIMLA OYNADI'

Ferda T., cemaatten ayrıldıktan sonra kendisinin akademik hayatıyla oynandığını belirterek, "Cemaatten ayrıldıktan sonra üzerime çok geldiler. Akademik hayatımla oynadılar. Cemaat öteki yüzünü gösterdi. 'Bizim siyasetle işimiz yok' diyen yapı, 17-25 Aralık'ta siyasete girip yönlendirme yapınca çok şaşırdım. Ve cemaatten soğudum. Bolu'ya atandıktan sonra da cemaat ile olan bağlantılarımı tamamen kopardım. Gemi yanlış yöne gidince ben de itirafçı oldum" dedi.

ByLock ile ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Ferda T., "Hiç kullanmadım. Örgütün gizli bir haberleşme programı kullandığını biliyordum ama onun ByLock olduğunu haberler vasıtasıyla öğrendim. ByLock'u gizli yapılanma içerisindeki gölge imamları kullanırlardı. Ben doktorlar imamı olarak görev alsam da gizlilik sağlanması gereken bir durumda değildim. Bizim toplantılarımız halka açıktı" şeklinde konuştu.

3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

9 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti tarafından tutuklu bulunan sanıklardan, Ümit Erkan V., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Erol P. ve Durmuş T.'nin tutukluluk hallerinin devamına, yurt dışına çıkma yasağı konulan Adnan G., Ali Feyzullah Ş. ve Ferruh B.,'nin ise adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Heyet, davada ismi geçen tanıkların dinlenmeleri, sanıkların ByLock raporları ve Bank Asya hesaplarının incelenmesi, Zaman ve Sızıntı Dergisi aboneliklerinin araştırılması için duruşmayı 9 Ocak 2017 tarihine erteledi.

DHA