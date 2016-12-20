Figen Yüksekdağ : Rusya halklarına taziyelerimi iletiyorum

HALKLARIN Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un siyasi bir suikast sonucu yaşamını yitirmesi her bakımdan karanlık ilişkilerin devrede olduğu bir cinayettir. Bölgesel savaş çelişkileri ve savaş ortamının doğrudan sonuçlarından biridir. Bu cinayeti kınıyorum. Rusya Federasyonu Hükümeti'ne, Rusya halklarına ve Andrey Karlov'un ailesine baş sağlığı diliyor, taziyelerimi iletiyorum. Ne yazık ki, bu felaket de devlet kurumlarının umursamaz ve aymaz tutumlarından, ihmalkarlık, denetimsizlik ve sorumsuzluktan kaynaklanmıştır. Hepimizin özlemi, bu ülkede böyle felaketlerin bir daha yaşanmadığı bir ortama kavuşmaktır.

Partimiz savaşa ve katliamlara karşı Ortadoğu'dan Kafkasya'ya Balkanlar'a; halklar arasında barış, kardeşlik ve dayanışma köprüsü olma misyonunu yerine getirme kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Üzüntümü tekrar ifade ediyor ve başsağlığı dileklerimi yineliyorum." dedi.

DHA