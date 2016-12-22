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Gaziantep Haberi: Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlanacak

Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlanacak
11:5022 Aralık 2016
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Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlanacak
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlanacak

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta yürütülen operasyonda DEAŞ'lı militanlarının saldırısı sonucu şehit düşen 14 asker memleketlerine uğurlanacak.
Suriye'nin El Bab ilçesinde DEAŞ'lı militanlarının temizlenmesi amacıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonun 120'nci gününde DEAŞ'lı militanların bombalı saldırısı sonucu 14 asker şehit düştü. Şehit düşen 14 asker dün gece Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 14 askerin cenazeleri yapılacak işlemlerinin ardından törenle memleketlerine gönderilecek.

DHA

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