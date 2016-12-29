Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Fırtına FSM'de römork devirdi

Fırtına FSM'de römork devirdi
12:0529 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Fırtına FSM'de römork devirdi
Fırtına FSM'de römork devirdi

Fırtına nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde bir otomobile bağlı römork savrularak yan yattı. Römork karayolları ve polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

İstanbul'da fırtına nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.
 

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar