Freni boşalan TIR duvara çarptı: 1 ölü

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, freni boşalan TIR'ın yol kenarındaki istinat duvarına çarptığı kazada şoför 40 yaşındaki Mehmet İşler hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Gerişburnu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet İşler yönetimindeki 06 FC 297 plakalı çimento yüklü TIR'ın freni boşalınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen TIR ile duvar arasında sıkışan İşler, feci şekilde can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonrasında İşler, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Mehmet İşler'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DHA