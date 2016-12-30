Fuhuştan yakalanınca polise 'Bizi yakalamaktan bıkmadınız mı' dediler

KONYA'da cadde kenarlarında durup, otostop yaparak para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen 9 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Kadınlardan bazılarının gözaltına alındıkları sırada polise, ''Bizi yakalamaktan bıkmadınız mı'' dediği belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde cadde kenarlarında durup, otostop yaparak para karşılığı erkeklerde cinsel ilişkiye giren kadınların olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine polis tarafından, kent merkezindeki

Piriesat Caddesi, Mengüç Caddesi, İstanbul Caddesi ve Furkandede Caddesi'nde yapılan operasyonda A.T., B.Ö., F.A., S.Ç., S.A., R.G., K.Y., B.B. ve M.K., gözaltına alındı.

''BİZİ YAKALAMAKTAN BIKMADINIZ MI''

Kadınlardan bazılarının gözaltına alındıkları sırada polise, ''Bizi yakalamaktan bıkmadınız mı'' dediği öğrenildi. Şüphelilerin, poliste 'fuhuş yapmaktan' kaydı bulunduğu belirtildi. Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 kadın, yapılan sorgulamanın ardından Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince idari işlem yapılıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

DHA