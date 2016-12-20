Furkan Doğan'ın eski milletvekili babasından uyarı: Dolandırıcılara dikkat'

AK Parti eski Milletvekili ve bunun yanında 'Mavi Marmara' gemisi saldırısında yaşamını yitiren Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlar hakkında uyarı yaptı. Doğan, "Antalya'da adımı kullanarak bir kişi yakalandı. Bu kişinin dolandırıcılık suçu işleme potansiyeli olduğundan kişi ve kurumları uyarıyorum" dedi.

AK Parti 25’inci dönem Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Antalya’da adını kullanarak kamu kurumlarından yardım toplamaya çalışan kişi konusunda uyarılarda bulundu.

Bu kişinin yakalandığını ve sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden eski Milletvekili Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde adımı kullanarak özellikle Antalya'daki kamu kurumlarından yardım toplamaya çalışan 0539 622 …. nolu telefonun sahibi Kazım Genç , şikayetimiz üzerine, yine adımı kullanarak kaldığı bir kamu kurumunun misafirhanesinde yakalanmıştır. Dolandırıcılık suçuyla mahkemeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Adımı kullanarak tekrar aynı şekilde dolandırıcılık suçu işleme potansiyeli olduğundan, tüm kamu ve özel kurumları bu konuda uyarmak istiyorum. Adımı kullanarak yapılacak her türlü yardım ve iş talep eden aramalara da kişi ve kurumların itibar etmemelerini, böyle bir durum olursa tarafıma ve emniyete bildirilmesini rica ediyorum."

Doğan, sosyal paylaşım sitesi hesaplarından da takipçilerini bu konuda uyardı.

DHA