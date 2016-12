Futbolcu Şehmus otomobiliyle uçurama yuvarlandı, 24 saat fark edilmedi, donarak öldü

DİYARBAKIR'da Amed Sportif takımının tecrübeli kaptanı Şehmus Özer, bir arkadaşının düğününe katılmak için gittiği Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Özer'in cesedi, uçuruma yuvarlanan aracında, 24 saat sonra bulundu. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus Özer'in kazadan yaralı kurtulmuş olabileceğini ancak, kimsenin kazayı fark etmemesi nedeniyle 24 saat uçurumda kaldığı için donarak öldüğünü söyledi.

Pazar günü deplasmanda oynadıkları ve 1-1 kaldıkları Kahramanmaraş maçı sonrası Diyarbakır'a dönen Amedspor kafilesindeki futbolcular, izinli oldukları için evlerine dağıldı. Kaptan Şehmus Özer de bir arkadaşının düğününe katılmak üzere özel otomobiliyle Malatya'ya gitti. Yola çıkan Şehmus Özer'den bir daha haber alınamadı. Pazartesi günü yapılan idmana kaptan Şehmus'un katılmaması üzerine kulüp yöneticileri ve teknik heyetin aradığı Şehmus Özer'in telefonuna ulaşılamadı. Kulüp yöneticileri, ailesinin de futbolcunun telefonuna ulaşamadığını öğrenince, Şehmus Özer'i bulabilmek için çok yönlü aramaya başladı.

Malatya ve Diyarbakır'daki arkadaşlarıyla yapılan görüşme ardından Şehmus Özer'in kaza yapmış olabileceği göz önüne alınarak Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'daki Polis Trafik şubeleri ile yapılan görüşmede Şehmus Özer adına herhangi bir kaza kaydı olmadığı belirlendi.

Şehmus Özer'in yakınları ve kulüp yöneticileri, Malatya-Elazığ yolunda yaptıkları aramada, Şehmus Özer'in uçuruma yuvarlanmış otomobilini Gözeli Bölgesi'nde buldu. Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Malatya'dan ayrıldığı ve saat 23.00 sıralarında yönetimindeki aracının Malatya-Elazığ arasında Gözeli bölgesinde uçuruma yuvarlandığı belirtilen Özer'in otomobili ve cesedine dün saat 23.00 sıralarında ulaşılan Amedspor kaptanı Şehmus Özer'in cesedi, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla olduğu yerden çıkarılarak, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na getirildi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasını aile fertleriyle bekleyen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, yaşanan olayın kendisine ve camiasına büyük acı verdiğini söyledi. Yapılacak işlemlerin ardından Şehmus Özer'in cenazesinin Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde toprağa verileceğini söyledi. Başkan Edemen, şöyle dedi:

"Kahramanmaraş deplasmandan Diyarbakır'a döndükten sonra Pazar günü Şehmus ve futbolcular izinliydi. Pazartesi günü antrenmana gelmeyince telefonunu aradık, ulaşamadık kendisine. Şehmus disiplinli bir sporcumuzdu, kurallara uyan bir arkadaşımzdı. Ailesine ulaştık, ailesi de ulaşamadığını söyledi. Endişelendik aramalarımızı sürdürdük. Malatya'da bir arkadaşının düğününe gittiğini öğrendik. En son görüştüğü bir arkadaşına ulaştık. Bize Pazartesi günü saat 10.00'da (22.00) Diyarbakır'a gitmek için çıktığını söyledi. Ergani'de çocukluk arkadaşına ulaştık, gelmediğini söyledi. Tüm aramalarımıza rağmen telefonlarına ulaşamayınca kaza ihtimali üzerinde durmaya başladık. Sağolsun Emniyet güçleri bize çok yardımcı oldu. Herhangi bir kazanın kayıtlarda bulunmadığını söylediler. Biz Malatya'dan Diyarbakır'a gelirken Gözeli istikametinden gidebileceğini öngürdük. Orasının çok sapa ve trafik akışının yüksek olmadığını göz önüne alarak yol üzerinde durduk. Ailesini o yola yönlendirdik. Biz de Diyarbakır'dan yola çıktık. Ailesi yol boyu gelirken kayan bir araca lastik izlerini görüp takip ettiklerinde Şehmus kardeşimizin aracını uçurumda bulmuşlar. Muhtemelen donarak ölmüştür. Çünkü kaza sırasında yaralı olmuş olabilir, kimse kazayı farketmeyince 24 saat kaldığı için donarak ölmüştür. Biz şu an Elazığ'da otopsi yapılmasını bekliyoruz. Buradan Ergani'ye götüreceğiz cenazeyi, orada defnedeceğiz. Taziyemiz de orada olacak. Ailesine, Amedspor'a ve Türk sporuna başsağılığı dileklerimizi iletiyoruz. Hepimizin başı sağolsun."

Elazığ'da yapılan otopsi raporunu daha alamadıklarını söyleyen Kulüp Avukatı Haldin Sorun Mızrak ise, kaptan Sehmus'un kazada takla atan araçtan çıkmaya çalıştığını, sadece bir ayağının aracın altında kaldığını ve tahminlerine göre kazayı kimsenin fark etmemesi nedeniyle yaklaşık 24 saatlik sürede donarak yaşamını yitirmiş olabiliceğini söyledi. Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ise, sosyal medya hesabından, şunları paylaştı:

"Önceki gece Malatya'dan dönerken saat 23.00 sularında trafik kazası geçiren ve 24 saat sonra yerini tespit ettiğimiz amedsporumuzun büyük Kaptanı şehmuz Özer'i kaybettik. 24 saat boyunca kimsenin uçurumdan uçtuğunu fark edemediği yolda maalesef kaptanımız donarak yaşamını yitirmiş. Ama bana söz vermiştin takımının başından eksik olmayacaksın diye. Olmadı be kaptan hiç olmadı. Seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun. Amedspor camiamızın ve sevdiklerinin başı sağ olsun."

TFF KUPA MAÇINI ERTELEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu de resmi internet sitesinden Şehmus Özer'in ölümüyle ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı. TFF'nin sitesinde yayınlanan mesajda, şöyle denildi:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcularından Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Amed Sportif Faaliyetler Kulubü Camiası'na başsağlığı dileriz."

Futbol Federasyonu, yarın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın oynanması gereken Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği maçını da, Amedspor Takım Kaptanı Şehmus Özer'in ani ölümü nedeniyle ertelediğini duyurdu.

FENERBAHÇE VE OYNADIĞI FUTBOL KULÜPLERİ DE MESAJ YAYINLADI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda aynı grupta yer alan Fenerbahçe ve Amedspor kaptanı Sehmus Özer'in bugüne kadar formasını giydiği Süper Lig ve diğer liglerde yer alan takımlarda başsağlığı mesajı yayımladı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yayınladığı mesajda, "Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Amedspor Kulübü başta olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Şehmus Özer, Erganispor, Diyarbakırspor, Altay, Göztepe, Akhisar Belediye, Malatyaspor, Mersin İdman Yurdu, Şanlıurfaspor, Mardinspor, Karşıyaka, Gümüşhanespor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ve son olarak da 3 sezondan beri Amedspor'da futbol oynuyordu.

DHA