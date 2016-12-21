Futbolcu Şehmus otomobiliyle uçuruma yuvarlandı, 24 saat fark edilmedi, donarak öldü (2)

CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Malatya'da bir arkadaşının düğününden Diyarbakır'a dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Amed Sportif takımının tecrübeli kaptanı Şehmus Özer'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze, Elazığ'daki otopsinin ardından saat 15.00 sıralarında Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ne getirildi. Ergani girişinde cenazeyi, Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, yöneticiler, Amedsporlu futbolcu ve taraftarlar karşıladı. Cenaze daha sonra Ergani Gülbaran Mezarlığı'na götürüldü. Burada cenaze öncesi Ergani Belediyesi'ne ait iş makineleri kar temizleme çalışması yaparak mezarlığa giden yolu açtı. Cenazenin gelmesini bekleyen Özer'in ailesi ve yakınları, burada sinir krizi geçirdi. Cenazenin mezarlığı getirilişi sırasında kadınlar Kürtçe ağıtlar yaktı. Cenaze, daha sonra Amedspor taraftarların ve yakınlarının omuzlarında mezarlığa getirildi. Burada cenaze namazı kılındı, tabutun üzerine Amedspor bayrağı asıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özer, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Amedspor Teknik Direk Direktörü Recep Bayık ise kaptanının ölümü ile ilgili soru sorun gazetecilerin sorularını ağlamaktan yanıtlayamadı.

DHA