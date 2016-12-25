Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş Bayramı

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü dolayısıyla 25 Aralık Kurtuluş Bayramı programı düzenlendi. Programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Üniversitesi'nde bulunan Mavera Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Yerlikaya, milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. TRT Harman Yeri Müzik Korosu tarafından Gaziantep yöresine ait türkülerin seslendirildiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz'da yeni bir kurtuluş destanı yazıldığını söyledi. Darbe girişiminde 248 şehit verildiğini hatırlatan Şahin, vatan hainlerine derslerinin verildiğini belirtti. Fatma Şahin şöyle konuştu:

"Ya istiklal, ya ölüm diye çıktığımız bu yolda Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' temennisi ile 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşı'nı yazdı. 15 Temmuz akşamı İstiklal Marşı'nın her bir kelimesini yeniden yaşadık. Namus için emanet edilen silahların, millete nasıl döndüğünü gördük. Baktığımız zaman, 'Korkma' diye başlayan dizelerin nasıl yaşandığını gördüğümüzde iki şeyi yaşadık. Bir tanesi vatanseverlerdi; bayrağı elinde şahadet şerbeti içmek için hazır bulunan 'Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda' diyenler, bir taraftan da 1 dolar için vatanı satan, bu milleten evlatlarına silah doğrultan hainler vardı. Ama bitmeyen o karanlık gecede aynen o 25 Aralık'taki o ruh yeniden canlandı. Ömer Halis'lerin ve bütün kahramanların ruhu şad olsun. 248 şehidimiz Allah sizden razı olsun. 15 Temmuz'da vatanseverler, vatan hainlerine derslerini verdiler. Bu vatanda bin yıldır nasıl yaşıyorsak, 95 yıl önce bu yolculuğa nasıl çıktıysak, bu topraklar bizim, bu vatan bizim. 'Bayrağın üstündeki hilal için canımız feda olsun' diyen tüm Gaziantepliler bizimdir."

Programda Gaziantep Valiliği tarafından '15 Temmuz'da Gazi Şehrin Direnişi' adlı yarışmasının sonuçları da açıklandı. Bakan Tüfenkci, ve çeşitli yarışmalarda girenlere ödüllerini verdi. '15 Temmuz'da Gazi Şehrin Direnişi' adlı yarışmada yer alan lardan oluşan serginin de açıldığı gece havai fişek gösterisiyle sona erdi.

DHA