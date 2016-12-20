Gaziantep'te 3 hakime FETÖ'den gözaltı

GAZİANTEP'te, dün HSYK kararıyla görevden uzaklaştırılan 3 hakim bugün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hakimlerin terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtidi. Açıklamada, şöyle denildi:

"FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında; HSYK 2'nci Dairesi’nin 19/12/2016 tarihli kararıyla görevden uzaklaştırılan ve ilimizde görev yapan 3 hakim hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltı kararı uygulanmıştır."

DHA