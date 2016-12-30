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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te 40 kilo esrar ele geçirildi, 4 gözaltı

Gaziantep'te 40 kilo esrar ele geçirildi, 4 gözaltı
14:4230 Aralık 2016
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Gaziantep'te 40 kilo esrar ele geçirildi, 4 gözaltı
Gaziantep'te 40 kilo esrar ele geçirildi, 4 gözaltı

– GAZİANTEP'te, polisin bir eve yaptığı operasyonda 40 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıldığı belirlenen Küçük Kızılhisar Mahallesi'nde bir eve operasyon kararı aldı. Polisin baskını sırasında evden elinde iki poşetle çıkan İ.S. durduruldu. Polisler, elindeki poşetlerde 10 kilo esrar ele geçen İ.S.'yi gözaltına aldı. Polislerin evde yaptığı aramada ise 30 kilo daha esrar ele geçirildi. Ayrıca 1 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek bulundu.
40 kilo esrar ile silahlara el koyan polis, İ.S.'nin yanı sıra olayla ilgili H.S., C.Y. ve M.G.'yi gözaltına aldı.

DHA

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