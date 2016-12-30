Gaziantep'te, açığa alınmalara tepki

GAZİANTEP'te, KESK'e Bağlı Haber-Sen Disiplin Kurulu üyesi Cengiz Tunç, açığa alınmaların ve tutuklamaların demokrasi dışı uygulamalar olduğunu söyledi.

Sendika binasında düzenlenen basın toplantısına Haber-Sen Merkez Disiplin Kurulu üyesi Cengiz Tunç ve üyeler katıldı. Cengiz Tunç, açığa alınmaların ve tutuklamaların demokrasi dışı uygulamalar olduğunu kaydetti. Şiddete ve hukuksuzluğa karşı olduklarını söyleyen Tunç demokrasi dışı uygulamalara karşı duracaklarını belirterek şöyle dedi:

"PTT yönetimi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen, Olağanüstü Hal ve çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri ve Başbakanlık Genelgesi’ni fırsat bilerek ekonomik ve demokratik hakları için mücadele eden yöneticilerimizi, üyelerimizi açığa aldı. Açığa alınan arkadaşlarımız yeni yıla işinden ve ekmeğinden uzaklaştırılmış olarak giriyor. Darbeye ve darbecilere karşı özgürlüğü, demokrasiyi en kutsal değer ilan edenler, özgürlüğü ve demokrasiyi sadece kendi çıkarları için istediklerini en kısa sürede gösterdiler. Sendikamız, mücadele tarihi boyunca darbelerin, baskıların ve anti-demokratik uygulamaların hedefi olmuştur. Hiçbir hukuksal dayanağı olmayan kararlarla sendikal eylem ve etkinliklerimiz yaşanan karanlık günlerin sorumlusuymuş gibi gösterilerek arkadaşlarımız ve sendikamız cezalandırılmaktadır. En temel demokratik haklarımızı hiçbir dönemde pazarlık konusu yapmadık, yapmayacağız. 25 yıldır hiçbir baskı bizi çıktığımız yolda durduramadı. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi yarın da yapmaya devam edeceğiz."

DHA