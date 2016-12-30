Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasaklandı

GAZİANTEP Valiliği, terör örgütlerinin provokatif girişimlerde bulunacağı istihbaratı üzerine kentte her türlü eylem, basın açıklaması ve açık yer toplantılarının Ocak ayında da yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada yasağın Ocak ayı süresince devam edeceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Başta DAEŞ, PKK/KCK, DHKP-C ve FETÖ/PDY terör örgütleri olmak üzere, terör örgütlerince etnik yapı ve mezhep temelli toplumsal hassasiyetler üzerinden gerilim ve kaos oluşturmaya yönelik, terör amaçlı provakatif girişimler olabileceği yönünde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 01-31 Ocak 2017 tarihleri arasında, il genelinde açık alanlarda yapılacak; açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma Eylemi ve benzeri etkinlikler, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla yasaklanmıştır."

DHA