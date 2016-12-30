Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

GAZİANTEP'te, düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 18 kişi, patlayıcı ve silahlarla yakalandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışma yürüttüğünü belirtti. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için geçen çarşamba günü operasyon yapıldığı ve 18 kişinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:

"DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yapılan çalışmalarda; İlimizde 28.12.2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, toplam 18 şüpheli şahıs yakalanmış olup, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında; 3,5-4 kilo TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, 1 adet 9 mm tabanca, 7 adet kısa 9 mm fişek, 2 adet kurusıkıdan çevirme silah, 5 adet 7,65 mm fişek, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital malzeme elde edilmiştir."

DHA