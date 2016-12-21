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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te, okullara kar tatili

Gaziantep'te, okullara kar tatili
09:1321 Aralık 2016
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Gaziantep'te, okullara kar tatili
Gaziantep'te, okullara kar tatili

GAZİANTEP'te, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Kentte dün geceden itibaren başlayan artarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından alınan kararla merkez Şahinbey ve Şahitkamil ilçelerindeki ilk ve orta dereceli  okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alınarak, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda  21.12.2016 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

DHA

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