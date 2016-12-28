Gaziantep'te PTT servisi devrildi: 6 yaralı

GAZİANTEP'te, PTT çalışanlarını taşıyan servis midibüsünün buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. PTT çalışanlarını taşıyan Hasan Mengüç yönetimindeki 27 S 3587 plakalı midibüs, buzlanma nedeniyle rampadan inerken kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen midibüste bulunan PTT çalışanlarından 6'sı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından midibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Acil servislerde tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Öte yandan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda hasarlı kazalar meydana gelirken, polis sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.
DHA