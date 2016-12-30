Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gaziantep Haberi: Gaziantep'te, sahte içki operasyonu

Gaziantep'te, sahte içki operasyonu
14:5030 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Gaziantep'te, sahte içki operasyonu
Gaziantep'te, sahte içki operasyonu

GAZİANTEP'te, polis tarafından 6 ayrı adrese yapılan baskında bin 747 şişe kaçak içki, 419 litre etil alkol, 30 boş şişe ve bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen 6 ayrı adrese baskın yaptı. Büfe ve depo gibi adreslerde arama yapan ekipler, bin 747 şişe gümrük kaçağı içki, 419 litre etil alkol, 30 boş şişe ve bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sahte içki ve kaçak sigaralara el koyan polis, B.A., S.A., B.K. ve B.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar