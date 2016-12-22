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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te, taşımalı ve özel okullara kar tatili

Gaziantep'te, taşımalı ve özel okullara kar tatili
21:2122 Aralık 2016
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Gaziantep'te, taşımalı ve özel okullara kar tatili
Gaziantep'te, taşımalı ve özel okullara kar tatili

GAZİANTEP'te, taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü  için tatil edildi.

Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan eğitim-öğretim hizmetleri değerlendirme toplantısında kent genelindeki taşımalı sistem ve engellilere eğitim verilen okulların 23 Aralık Perşembe günü tatil edilmesi kararı alındı. Toplantıda ayrıca hava muhalefeti olmadığından bugün tatil edilen ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim ve öğretime Cuma günü devam edileceği kararı da alındı.

DHA

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