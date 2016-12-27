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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te yerel gazete sahibi ayağından vuruldu

Gaziantep'te yerel gazete sahibi ayağından vuruldu
09:5827 Aralık 2016
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Gaziantep'te yerel gazete sahibi ayağından vuruldu
Gaziantep'te yerel gazete sahibi ayağından vuruldu

– GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Ökkeş Sabah, evinin önünde kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek ayağından vuruldu.
Olay, dün gece Emek mahallesinde meydana geldi. Kentte yerel yayın yapan Ayıntab Gazetesi'nin sahibi olan Ökkeş Sabah'a evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Sabah, silah sesini duyanlar tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Sabah, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Kimseyle husumeti olmadığını kaydeden Sabah, saldırganın yakalanarak olayın aydınlatılmasını istedi.

DHA

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