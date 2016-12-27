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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te, yoğun sis

Gaziantep'te, yoğun sis
09:5727 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Gaziantep'te, yoğun sis
Gaziantep'te, yoğun sis

GAZİANTEP'te, etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüşe mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi yaşamı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış sürücüleri sıkıntıya soktu.  Görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle yer yer 5 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, sürücüler sis lambalarını yakarak ilerlemeye çalıştı. Hasarlı kazaların yaşandığı kentte, polisler sürücüleri olası kazalara karşı hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı. Gaziantep Havalimanı'nda da uçuşların gecikmeli olarak gerçekleşmesine neden olan sisin, öğleden sonra dağılması bekleniyor.

DHA

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