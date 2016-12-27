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Gaziantep Haberi: Gaziantep'ten, Suriye'ye 5 kamyon yardım

Gaziantep'ten, Suriye'ye 5 kamyon yardım
15:0927 Aralık 2016
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Gaziantep'ten, Suriye'ye 5 kamyon yardım
Gaziantep'ten, Suriye'ye 5 kamyon yardım

GAZİANTEP'te merkez Şahinbey Belediyesi tarafından gıda ve giyecek gibi malzemelerinin bulunduğu 5 kamyon yardım Suriye’ye gönderildi.
Şahinbey Belediyesi, Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminde karşılaştığı zorlukları gidermelerine yardımcı olmak için 5 kamyon gıda ve kıyafeti Yeşil Vadi Parkı'nda düzenlediği törenle Suriye'ye gönderdi. Kamyonların uğurlanması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye'deki iç savaşın biran öncesi bitmesini ve insani dramın sona ermesini dileyerek, "Yanı başımızda Suriye'de 6 yıldır süren bir savaş var. Kış aylarındayız, hava şartları çok kötü. Bu yüzden kışın ihtiyaç duyacakları malzemeleri Suriyeli kardeşlerimize gönderiyoruz. 5 kamyon malzememizi AFAD ve Gaziantep Müftülüğü koordinesinde Suriyeli kardeşlerimize dağıtacağız" dedi.
Yardım kamyonları yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından edilen dua ardından yola çıkarıldı.

DHA

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