Gazprom, Türkiye’deki en büyük aktifini kaybedebilir

Gazprom’un Türkiye’deki en büyük aktifini kaybedebileceği, Türkiye’nin Rus şirket ve Gazprombank’ın Akfel Holding’deki hisselerinin kamulaştırıldığı bildirildi.

Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, 2 Aralık’ta Türkiye hükümetinin Akfel Holding’in yönetim kurulunu değiştirdikleri ve bunun Ankara’nın Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Akfel hissedarlarına yakın kaynaklar, TMSF’nin hissedar işlevi gördüğünü belirttiler.

Gazprom’a yakın bir kaynak Konmersant’a yaptığı açıklamada, “Rus doğalgazının Türkiye’deki en verimli ve gelir sağlayan satıcısını elimizden aldılar ” dedi.

Аkfel Gas, Avrasia ve Enerco şirketlerinin dahil olduğu Akfel Holding Rus doğalgazının Türkiye’ye en büyük özel ithalatçısı konumunda bulunuyor.

DHA