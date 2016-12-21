Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Geleceğin üniversite adayları ilk kez bir üniversiteyi ziyaret etti

Geleceğin üniversite adayları ilk kez bir üniversiteyi ziyaret etti
09:5321 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Geleceğin üniversite adayları ilk kez bir üniversiteyi ziyaret etti
Geleceğin üniversite adayları ilk kez bir üniversiteyi ziyaret etti

KIBRIS Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Güzelyurt Kampüsü, Özgürlük İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu öğrencilerini ağırladı. İki güne ayrılan etkinliklerde 520 öğrenci ilk kez bir üniversitenin kapısından adım attı.

Kıbrıs’ın en yeni üniversitelerinden olan KSTU’yi ziyaret eden öğrencilere üniversitenin akademik kadrosu da eşlik etti. Öğrencilere laboratuvarlarda işlenen konular ve ders içerikleri hakkında bilgi veren akademisyenler, meslek seçimi konusunda da dikkat etmeleri gereken detayları paylaştı. Misafir öğrencilere ayrıca sürpriz bir eğitim hazırlandı. Eğitimde tüm öğrencilere görsel sunumlarla sağlık ve hijyen konusunda bilgiler verildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar