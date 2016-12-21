Geleceğin üniversite adayları ilk kez bir üniversiteyi ziyaret etti

İstanbul Haberi: Geleceğin üniversite adayları ilk kez bir üniversiteyi ziyaret etti

Geleceğin üniversite adayları ilk kez bir üniversiteyi ziyaret etti

KIBRIS Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Güzelyurt Kampüsü, Özgürlük İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu öğrencilerini ağırladı. İki güne ayrılan etkinliklerde 520 öğrenci ilk kez bir üniversitenin kapısından adım attı.

Kıbrıs’ın en yeni üniversitelerinden olan KSTU’yi ziyaret eden öğrencilere üniversitenin akademik kadrosu da eşlik etti. Öğrencilere laboratuvarlarda işlenen konular ve ders içerikleri hakkında bilgi veren akademisyenler, meslek seçimi konusunda da dikkat etmeleri gereken detayları paylaştı. Misafir öğrencilere ayrıca sürpriz bir eğitim hazırlandı. Eğitimde tüm öğrencilere görsel sunumlarla sağlık ve hijyen konusunda bilgiler verildi.



DHA