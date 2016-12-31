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Çanakkale Haberi: Gelibolu'da kar yağışı etkili oldu

Gelibolu'da kar yağışı etkili oldu
13:0131 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Gelibolu'da kar yağışı etkili oldu
Gelibolu'da kar yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Gelibolu'da dün gece yarısı etkisini tipi şeklinde artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tamamen beyaz örtüyle kaplanan ilçede, sabah araçlarını çalıştırmak isteyenler zorlandı. Araç sahipleri, birbirlerine yardım etti. Yoğun yağış nedeniyle Gelibolu Belediyesi alarma geçerek, şehir içindeki ana yol ve ara yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Gelibolu 13'üncü Karayolları Müdürlüğü, Gelibolu-Eceabat ve Gelibolu-Keşan istikametindeki yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

 

DHA

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