İstanbul Haberi: 'Gelirlerin bir gecede 2,000 dolar yükselmesi inşaattan' 'Gelirlerin bir gecede 2,000 dolar yükselmesi inşaattan' Son Dakika Haberi







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'Gelirlerin bir gecede 2,000 dolar yükselmesi inşaattan' Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), kişi başına gelirleri bir gecede yaklaşık 2,000 dolar yükselten eski ve yeni GSYH arasındaki farkın, "inşaat sektörü" verilerindeki artıştan kaynaklandığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki hafta yaptığı milli gelir revizyonuyla, 2015’te 9 bin 130 dolar olan kişi başı milli gelir, kağıt üstünde yaklaşık 2,000 dolar artışla, bir gecede 11 bin 14 dolara çıktı.

Betam'dan Doç. Dr. Ozan Bakış tarafından hazırlanan “Eski ve yeni GSYH serileri arasındaki farklar ve nedenleri” başlıklı araştırma notunda, TÜİK'in SNA-2008 ve ESA-2010’a uyum kapsamında revizyon gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Betam notunda, TÜİK’in ulusal hesaplar sistemini tamamen değiştirdiği ve eski seriler ile yeni seriler arasında tanım, seviye ve oran farkları olduğu için neyin neden değiştiğini anlamak amacıyla detaylı bir analize ihtiyaç duyulduğu kaydedilerek şöyle denildi:

“Eski milli gelir serileri ile kıyaslandığında yeni serilerdeki en büyük fark genelde yatırım harcamalarında, özelde inşaat yatırımlarında ortaya çıkmaktadır. 2015 yılı itibariyle yeni serilerdeki yatırım harcamaları cari fiyatlarla yaklaşık 300 milyar lira daha yüksek olup bunun yaklaşık 250 milyar liralık kısmı inşaat yatırımlarının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor.

Daha önce veri kalitesinin yetersizliğinden dolayı katma değeri eksik ölçülen iktisadi faaliyet alanları (NACE Rev.2 sınıflamasına göre) en başta inşaat sektörü olmak üzere, imalat sanayi ve kısmen bazı hizmet sektörleridir.

İdari kayıt kullanımı şüphesiz veri kalitesini ve devamlılığını artırmada ileriye yönelik büyük bir adımdır. Gelişmiş dünya örneklerinin de izlediği yol budur. Bununla beraber, GİB ve SGK gibi kurumlardan elde edilen idari kayıtların özellikle KOBİ'lerde firmaların gerçek durumunu yansıtmayabileceği endişesi mevcuttur.”

DHA