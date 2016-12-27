Genç kıza cinsel saldırıdan üç sanığa 17'şer yıl hapis

SAMSUN'da akıl sağlığı yerinde olmayan 22 yaşındaki N.Ö. adlı kıza, cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan üç sanık, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, yaklaşık 6 ay önce Canik İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erkan A., Erdem K. ve Murat B. yolda yürüyen ve akıl sağlığı yerinde olmayan N.Ö. adlı kızı eve götürüp, ilaçlı kola içirerek cinsel ilişkiye girdi. Evden ayrılan genç kız durumu yengesine anlatınca olay polise bildirildi. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, üç şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel saldırı' ve 'kişi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuksuz olarak yargılanan üç sanık bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti N.Ö.'nün 'sınırlı zeka düzeyine' sahip olduğu yönünde gelen raporu okudu. Duruşmada ifade veren Erkan A. suçlamayı kabul etmedi. Diğer iki sanık ise cinsel ilişkiye girdiklerini kabul etti.

Sanık ifadelerinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti üç şüpheliyi 'cinsel saldırı' ve 'kişi hürriyetinden yoksun kılma 'suçlarından 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıp tutuklanmalarına karar verdi. Sanıklar adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

DHA