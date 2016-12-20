Genelkurmay Başkanı Akar, Hatay'da

GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Dün Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan ve geceyi İskenderun'da geçiren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bu sabah saatlerinde İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ardından Payas'a geçen Genelkurmay Başkanı Akar buradaki incelemelerinin ardından helikopterle Narlıca 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na geçti. Buradan Hatay Valiliği'ne gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hatay Valisi Erdal Ata ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Akar ve Vali Ata'nın Suriye'den gelecek muhtemel göçe ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, toplantının ardından Hatay Valiliği'nde Hatay Valisi Erdal Ata'yla birlikte poz verdikten sonra ayrıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a ziyaretleri sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay eşlik etti.

DHA