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Ordu Haberi: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Malatya’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Malatya’da
19:4328 Aralık 2016
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Malatya’da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Malatya’da

– GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.
Hava yolu ile Malatya’ya gelen Orgeneral Hulisi Akar ve Hava Kuvvetleri komutanı Abidin Ünal ilk olarak Malatya 2'nci Ordu Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti. Komutanlar, 2'ci Ordu ziyaretinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gelişen olaylar hakkında bilgi aldı. Burada yaklaşık 1 saat incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, daha sonra Malatya Valiliği'ne geçti. Valilikte yaklaşık 1 saat kalan Akar ve komutanlar ardından 7'nci Ana Jet Üssü'ne geçti.

DHA

Son güncelleme: 20:2328.12.2016
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