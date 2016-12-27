(geniş haber) O pankarta beraat...

Taksim'de 28 Haziran 2015'te düzenlenen LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender) Onur Yürüyüşü'nde "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartı açtıkları gerekçesiyle yargılanan üç sanık hakkındaki dava, beraat kararıyla sonuçlandı. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapisleri istenen sanıklar hakkında mahkeme, "yüklenen fiilin bu haliyle kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğunu" belirterek beraat kararı verdi.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2. celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan 22 yaşındaki Muhittin G.H. katıldı.

"TAMAMEN BARIŞÇIL BİR PANKARTTI"

Muhittin G.H. savunmasında, Taksim'de her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne arkadaşlarıyla birlikte katıldığını belirterek "Amacım LGBT'li bireylerin toplumda uğradıkları baskıya dikkat çekmekti. Amacımız tamamen barışçıldı. Ramazan ayı olması gerekçesiyle polis yürüyüşe saldırdı. Polis saldırısının ardından da taşkınlık yapmadan yürüyüşümüze devam ettik. O esnada açılan pankartı gördüm. Benim pankarttan haberim yoktu. Hazırlanış ve yapılış amacından da haberim yoktu" dedi. Pankartın dini değerlere hakaret içerdiğini düşünmediğini belirten Muhittin G.H. "Aksine tamamen barışçıl hazırlanmış bir pankart olduğunu düşünüyorum. Pankartta iki tane ayın aşkından bahsediliyor. Bu nedenle hakaret yoktur" diye konuştu.

"ESAS SUÇLU ŞİKAYETÇİLERDİR"

Hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu ifade eden Muhittin G.H. "Haklı kin ve nefrete sürükleme veya bir kısmını aşağılama suçunu esas işleyenin dosyanın şikayetçisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şikayetçi avukatları, açıkça LGBT'li bireylerden duydukları rahatsızlıkları ve her sene barışçıl bir şekilde düzenlenen Onur Yürüyüşü'nün kendilerini hiddet ve asabiyete sürüklediklerini belirtmişlerdir. Bu açıkça toplumun bir kısmını aşağılayan bir ifadedir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Sanığın avukatları "Türk Ceza Kanunu'ndaki 216/3. maddesinin (Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama) oluşabilmesi için toplumda ciddi bir rahatsızlığın olması gerekiyor. Bir dilekçeyle bu oluşmaz. Suç unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimizin beraatini talep ederiz" dedi.

ÜÇ SANIĞA BERAAT

Hakim Onur Özsaraç, sanıkların üzerine yüklenen fiilin bu haliyle kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, üç kişi tarafından sunulan şikayet dilekçesi üzerine soruşturma açıldığı belirtiliyordu. 28 Haziran 2015 tarihinde Taksim'de düzenlenen LGBT Onur Yürüyüşü gerçekleştirildiğini, burada "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartı açıldığı anlatılıyordu. İddianamede, Müslümanlar için büyük önem taşıyan aylarla alay ettikleri iddia edilerek sanıklar Hacer C.K., Muhittin G.H. ve Guris Ö'nün "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.



DHA