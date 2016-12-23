(geniş haber) Pervin Buldan 'Gözaltına alındım', Emniyet'Gözaltı yok,zorla getirme kararı tebliğ edildi'

TBMM Başkanvekili, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır'da yaptığı bir konuşmasında "Suçu ve suçluyu övdüğü" ve "terör örgütü propagandası "

yaptığı iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim huzuruna çıktı. Mahkemedeki işlemlerinin ardından Pervin Buldan adliye önünde yaptığı basın açıklamasında gözaltına alındığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yazılı bir açıklamayla herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını duyurdu.

PERVİN BULDAN: İFADE VERMEYECEĞİM

Pervin Buldan Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şunları söyledi: Bana okunan iddianameyi anladım. Burada ifade vermek istemiyorum. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu biliyorum. Ben şu an hem milletvekili hem de TBMM Başkan vekiliyim. Benim dokunulmazlığım devam etmektedir. Şu anda tutuklu bulunan 12 milletvekili arkadaşımız vardır. Hem onların tutuklanması hem de bizim zorla getirilip ifademizin alınmasının hukuksuz olduğunu belirtmek istiyorum. Bu hukuksuzluğa alet olmayacağımı belirtmek istiyorum. TBMM yöneten iki kadından biriyim. 10 gün önce TBMM Başkan vekil Ayşenur Bahçekapılı Almanya'da pasaportunu kaybettiği için 2 saat bekletildi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimse benim meclis başkan vekilimi gözaltına alamaz, bekletemez dedi. Ben de başkan vekiliyim ama şu anda gözaltındayım. Kısacası ifade vermeyeceğim. Savunma yapmayacağım" dedi. Mahkeme heyeti, talimat gereği sanığın savunmasını aldıktan sonra dosyanın mahalli mahkemesine iadesine karar verdi.

BULDAN: GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE GETİRİLDİM

Pervin Buldan adliye önünde yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Sabah 09.00'da evime gelen ekipler tarafından gözaltına alındım. Bugün talimatla duruşmam vardı. Ancak ifade vermeyeceğimizi de beyan ettik daha önce.

Duruşmaya gelmeyeceğimi zaten biliyorlardı. Gözaltına alınıp adliyeye getirildim, mahkeme huzuruna çıkarıldım. Ancak sordukları sorulara cevap vermedim. İfade vermeyeceğimi de beyan ettim. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu özellikle belirttim. Bugün yapılan gözaltıların aynı zamanda milletvekillerinin tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu ifade ettim. Ve şu anda 12 milletvekilimizin cezaevinde hukuksuz bir şekilde yattığını da söyledim. Ayrıca şunu hatırlattım mahkeme başkanına.. Ben TBMM'yi yöneten iki kadından biriyim. Ayşenur Bahçekapılı Almanya'da 10 gün önce emniyette tutuldu, 2 saat gözaltında kaldı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'Kimse benim meclis başkan vekilimi gözaltına alamaz' dedi. Ancak bugün ben bu ülkede kendi ülkemizde gözaltına alındım. İfade vermediğim için de mahkeme muhtemelen davayı tekrar Iğdır'a geri gönderecek çünkü talimatla gelen bir dava. Dolayısıyla geri gönderdiler sanırım. Elbette ki bu kararın siyasi bir karar olduğunu biliyoruz. Çünkü biz hala milletvekiliyiz. Bizim dokunulmazlığımız devam ediyor. Şu anda cezaevinde bulunan 12 milletvekilinin de dokunulmazlığı devam ediyor. Dolayısıyla bu yapılan tam anlamıyla bir hukuksuzluk ve siyasi bir karar biliyoruz. Dolayısıyla da ifade vermiyoruz. Iğdır'da yapmış olduğum bir konuşmamdan dolayı örgüt propagandası suçundan yargılanıyorum" dedi. Pervin Buldan açıklama yaptıktan sonra aracıyla adliyeden ayrıldı.

EMNİYETI: GÖZALTI İŞLEMİ YAPILMADI, ZORLA GETİRİLME KARARI TEBLİĞ EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan HDP İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın İstanbul'da gözaltına alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı gereği Bakırköy 6.

Ağır Ceza Mahkemesi'nce Pervin Buldan hakkında çıkartılan zorla getirilme kararı bugün saat 08.50'de kendisine ait ikamette tebliğ edilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, avukatı ile birlikte kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur''

ifadelerine yer verdi.

HDP'DAN İKİ AÇIKLAMA

HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın adliyede bulunduğu anlarda iki açıklama yaptı.

HDP Basın Bürosu'ndan bu sabah saat 09:12'de yapılan yazılı açıklamayla, Pervin Buldan'ın İstanbul'daki evinden gözaltına alındığı bildirilerek, "TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul'da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır" denildi. HDP'den saat 10:43'te ikinci bir açıklama yapılarak, Buldan'ın serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada "Bu sabah İstanbul'daki evinden hukuksuzca gözaltına alınan TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bırakıldı"

denildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Pervin Buldan'ın talimatla ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazmıştı.

DHA