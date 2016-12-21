(geniş haber) Yeniköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Yeniköy'de sabah saat 08.20'de Ukrayna Odessa Limanı'ndan harekete ederek Mısır'a giden Panama bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde konuyla ilgili yapılan yazılı bir açılama yapılarak, "Saat 08:20'de Panama bayraklı, 189 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, İstanbul Boğazı'nı kuzey – güney yönlü geçişi esnasında, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır.

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen kurtarma 3 römorkörü ile kıyem 6 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edilmiştir" denildi.

DHA