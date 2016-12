Gıda ihracatçıları hava kargo istiyor

İZMİR, (DHA) YAŞ meyve sebze, çiçek, balık, yumurta başta olmak üzere raf ömrüne duyarlı gıda ürünlerinin ihracatının daha katma değerli gerçekleştirilebilmesi için ihracatçılar, Türk Hava Yolları (THY) bünyesindeki Turkish Cargo’nun kapasitesinin ve destinasyon sayısının arttırılmasını talep ediyor.

Türkiye’nin taze üzüm ve kiraz ihracatında Uzakdoğu pazarına odaklanan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yeni hedef pazarlara açılma amacıyla Şili’ye düzenlediği Ticaret Heyeti Organizasyonu’nda Şili’nin başarısının altında kaliteli üretim ve hava kargo ile dünyanın her tarafına ürün gönderebilme kabiliyetinin yattığını gördü. Şili’nin ürettiği kirazın yüzde 97’sini ihraç ettiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, "Şili doğru strateji ile yıllık 20 milyar dolar gıda ürünleri ihraç eden bir ülke konumunda. Sadece kiraz ihracatından yıllık 600 milyon dolar gelir elde ediyorlar. Taze üzüm ihracatları 1 milyar dolar seviyesinde. Sezonunda her gün Santiago’dan Hong Kong’a, Tokyo’ya, Pekin’e, Şanghay’a hava kargo uçakları kaldırıyorlar. Şili kirazı bu ülkelerde tüketiciye 40-50 dolar arasında ulaşıyor. Üreticinin elinden de 8 ile 12 dolar arasında çıkıyor. Raf ömrüne duyarlı bütün çeşitleri dünya metropollerine ulaştırıyorlar" diye konuştu. Şili İhracatçılar Birliği yetkilileri ile yaptıkları görüşmeyi de aktaran Seyyar şöyle devam etti:

"Şili’nin başarısını iki faktörle özetlediler. Birincisi kaliteli üretim, ikincisi ise hızlı teslimat. Hızlı teslimat halinde hem ürünlerin bulunabilirliği artıyor, hem raf ömrü uzuyor, hem de daha iyi fiyata satılabiliyor ve daha fazla gelir elde ediliyor. Kenya sadece çiçek ihracatından hava kargo sayesinde yıllık 6 milyar dolar kazanıyor. THY bünyesindeki Turkish Cargo’nun kapasitesinin ve destinasyon sayısının arttırılmasını istiyoruz. Bu sayede yaş meyve sebze ürünlerimiz, balık, beyaz et, yumurta, çiçek başta raf ömrüne duyarlı ürünlerimizin ihracatında büyük bir sıçrama yapabiliriz."

TERS İKLİM BÜYÜK AVANTAJ

Türkiye’de kış mevsimini yaşadığımız bu günlerde Şili’de kiraz hasadının devam ettiğini ve 2 ay daha süreceğini anlatan Seyyar, "Türkiye ile tamamen ters bir iklimleri var. Türk ihracatçıları Türkiye’de ürün olmadığı mevsimde Şili’den ürün tedarik edip müşterilerine satma şansına sahipler. Şili’deki temaslarımız sırasında bu anlamda bağlantı kuran ihracatçılarımız oldu. İhracatçılarımız, Şili’den ürün tedarik edip Rusya ve diğer ülkelerdeki müşterilerine satacaklar" dedi.

'ÇOK BÜYÜK FINDIK BAHÇELERİ KURMUŞLAR'

Şili’nin dünyanın en büyük somon üreticisi olduğuna şahit olduklarını ifade eden Seyyar, şarap üretiminde çok iyi noktada olduklarını, Şili’nin büyük ölçekli fındık bahçeleri kurduğuna tanıklık ettiklerini, Şili’nin yakın gelecekte Türk fındığına rakip olacağını sözlerine ekledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen URGE Projesi kapsamında düzenlenen Şili Ticaret Heyeti gezisi kapsamında Santiago ve Curico bölgelerinde, taze kiraz ve üzüm üreticisi ve ihracatçısı firmaların plantasyonları ve işletmeleri gezildi. Yine Santiago’da üretici ve ihracatçı birlikleri ile toplantılar gerçekleştirdi. Şili Tarım Bakanlığı üst düzey yetkililerinin katılımı ile Tarım Bakanlığı’nda toplantılar yapıldı. Heyet, ayrıca Tarım Bakanlığı Üretim ve İhracat Enstitüsü'ne bir ziyarette bulundu.

DHA