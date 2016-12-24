Girdiği evde uyuşturucu kullanıp, televizyonu çaldı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, sahibinin ilçe dışında olduğu eve giren hırsızlık şüphelisi, televizyonu çaldı. Evde bir gece kalan şüphelinin uyuşturucu kullandığı da belirlendi.

Olay, Samsun'un Bafra İlçesi Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Birkaç günlüğüne ilçe dışına çıkan R.A. adlı kadının evine giren hırsız, televizyonu alarak kayıplara karıştı. Eve gelen R.A., televizyonun yerinde olmadığını ve dağınıklığı görünce polisi aradı. Polisler, bir gece evde kaldığını belirledikleri şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde de kullandığını saptadı. Eve uyuşturucu madde kalıntılarına rastlayan ekipler, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA