Giresun teröre karşı yürüdü

GİRESUN Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti, CHP, MHP, SP ve BBP tarafından düzenlenen, 'Terör Türkiye’nin kaderi değildir' yürüyüşüne 5 bin kişi katıldı.

'Tek ses Giresun, tek vücut Giresun' sloganı ile Debboy mevkiinden başlayan yürüyüş, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albaya Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ilçe belediye başkanları, öğrenciler, sivil toplum örgütleri, partililer, öğrenciler ve yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine sloganlar atarak Atatürk Meydanı’na kadar yürüyen kalabalık, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu. Komite adına basın açıklamasını okuyan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı tepkimizi dile getirmek, kalleş terör saldırılarını kınamak ve tek yumruk olduğumuzu göstermek için toplandık” dedi. Ülke üzerinde çok kritik oyunlar oynandığını gözlemlediklerini söyleyen Çakırmelikoğlu şöyle devam etti:

"Sözde birbirleri ile ilgisi olmayan terör örgütleri, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırıları ile birlik ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe girişimi, önceki hafta İstanbul’da 44 polisimize, geçen hafta sonu da Kayseri’de 14 askerimize yapılan hain saldırı ile canımız gerçekten çok yandı. Bu yangının hesabını bu devlet milletiyle ile el ele vererek soracaktır. Bu millet bugün Giresun’da olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında kenetlenecektir."

Çakırmelikoğlu, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Lazı ve Çerkezi ile bu ülkede yıllardır iç içe yaşandığını ve yaşanmaya da devam edileceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bizler etnik kökene bakmaksızın dış güçlerin çeşitli saldırılarına karşı yıllardır birlikte mücadele ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Bilmiyorlar ki, dünyada şiddetle diz çöktürülmeyecek tek millet varsa o da Türk milletidir. Bu dün böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacak. Bizi terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki, ülkemizi bu alçaklara, kahpelere bırakmayacağız. Çünkü bizler her türlü meselenin üstesinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Bu son hain saldırılar terörle mücadeledeki kararlığımıza gölge düşürmeyecek. Türk milleti, huzuruna kasteden bu caniler karşısında her zaman tek yürek olmuştur. Askerine ve polisine olan güveni tamdır, devletinin yanında kardeşliğini perçinlemenin hedefindedir. Biz toplumun tüm kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin arkasındayız.”

Açıklamanın ardından kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

DHA