GMİS Genel Sekreteri, beyin kanamasından öldü

BARTIN'da beyin kanaması geçiren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri 51 yaşındaki Hakkı Arslan, hayatını kaybetti.

GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan, vücudunda uyuşma ve his kaybı şikayetiyle 4 gün önce rahatsızlanarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hakkı Arslan, yoğun bakımda tedaviye alındı. Dün sabah beyin ölümü gerçekleşen Arslan, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

EŞİ TABANCA İLE YARALAMIŞTI

46 yaşındaki Hülya Arslan, geçen 1 Eylül'de kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Hakkı Arslan'ı tabancayla 3 el ateş edilerek yaralanmıştı. Bacakları ve kalçasından yaralanan Hakkı Arslan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedaviden sonra taburcu edildi. Hülya Arslan, suç vasfının değişme ihtimali, kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, iki taraf birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

DHA