Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: Göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

Göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama
15:5428 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama
Göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

İZMİR'de, Karaburun yolu Mordoğan Kavşağı üzerinde yapılan operasyonda, 42 kaçağı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarma hazırlığındayken yakalanan 6 insan kaçakçısı tutuklandı.
İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen pazartesi günü saat 00.25 sıralarında, Karaburun yolu Mordoğan Kavşağı'nda yaptıkları operasyonda, içinde mültecilerin bulunduğu belirlenen altı aracı durdurdu. Araçlarda bulunan 42 kaçak gözaltına alınırken, 18 can yeleği, 8 şambrel can simidi ve 2 hava pompası ele geçirildi. Mültecileri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen B.F.D. (29), O.A. (21), E.C. (23), M.A. (21), Ş.Y. (21) ve D.A. (22) da gözaltına alındı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli B.F.D., O.A., E.C., M.A., Ş.Y. ve D.A. tutuklandı.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar