Göçük altında kalan işçi öldü

DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprağın altında kalan 18 yaşındaki Murat Aksan hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşeron aracılığıyla yürüttüğü alt yapı çalışmalarının yapıldığı alanda meydana geldi. Kepçe tarafından açılan kuyuda çalışma yapan Murat Aksan, kenarda biriken toprağın kayması üzerine göçük altında kaldı. Tonlarca toprağın altında kalan Aksan için iş arkadaşları ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Aksan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Aksan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Kale Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA