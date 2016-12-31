Göl manzaralı Salda Kayak Merkezi’nde sezon açıldı

– BURDUR’un Yeşilova İlçesi’nde Salda Kayak Merkezi’nde sezon açıldı. Vali Şerif Yılmaz açılışta kayak yaptı.

Yeşilova’da, Salda Gölü yakınlarındaki Salda Kayak Merkezi’nin sezon açılışı Vali Şerif Yılmaz, Tefenni Kaymakamı, Yeşilova Kaymakam vekili İlker Eker, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ve beraberindekilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezindeki tesisleri inceleyen Vali Şerif Yılmaz, daha sonra piste çıkarak kayak yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, kar yağışıyla tesisin hazır vaziyete geldiğini belirterek, “Çok şükür kar yağdı, yeteri miktarda zeminde kar var, kayak pistlerimiz hazır durumda. Kayak severlerimizi bekliyoruz” dedi.

Salda Kayak Merkezi'nin ünlü Salda Gölü manzarasıyla ayrı bir güzelliği olduğunu aktaran Vali Yılmaz, “Kayak merkezimizin bir diğer özelliği de güzelliğiyle dünyaca ünlü Salda Gölü’nün hemen bitişiğinde olması. Vatandaşımızı göl manzarasının yanında yeşilliklerin, ormanların, çam ağaçlarının muhteşem manzaralarını yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Yılbaşını Salda’da geçirmek için arkadaş grubu ile Denizli’den geldiklerini söyleyen Gülşen Oral, “Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Daha önce gelmediğim için üzgünüm. Salda Kayak Merkezi’nin yeteri kadar tanıtılmadığını düşünüyorum” dedi.

İstanbul Maltepe'den gelen Ayşe Altıkoğlu, Salda Kayak Merkezi’ni internetten görerek geldiğini belirtti, “Uludağ ve Kartepe bize yakın olmasına rağmen burayı görmek istedik ve çok beğendik” diye konuştu.

DHA