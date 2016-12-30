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Bolu Haberi: Gölcük'te kar güzelliği

Gölcük'te kar güzelliği
14:4830 Aralık 2016
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Gölcük'te kar güzelliği
Gölcük'te kar güzelliği

BOLU'da, kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Gölcük Tabiat Parkı ilgi odağı oldu.
Gölcük Tabiat Parkı ve çevresindeki çam ormanları, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Soğuk hava ile birlikte donan gölün üzerindeki buz tabakası da karla kaplandı. Kar ile birlikte kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Gölcük, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, lapa lapa yağan kar altında göl turu atıp Gölcük manzarası eşliğinde bol bol selfie çekti. Tatilciler, kar ve doğanın keyfini çıkardı.

DHA

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