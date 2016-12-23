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Edirne Haberi: Gölet kenarında 'av yeri tartışması' cinayetle bitti

Gölet kenarında 'av yeri tartışması' cinayetle bitti
21:1223 Aralık 2016
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Gölet kenarında 'av yeri tartışması' cinayetle bitti
Gölet kenarında 'av yeri tartışması' cinayetle bitti

EDİRNE'nin Süloğlu İlçesi'nde Hasan Dalgıç, gölet kenarında av yeri tartışmasında Ercan Kopar'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Edirne'de boyacılık yapan Ercan Kopar, arkadaşı Mehmet Genç ile birlikte avlanmak için Süloğlu İlçesi'ne bağlı Gençkinli Köyü göletine gitti. Bir süre sonra aşırı alkollü olduğu belirtilen Hasan Dalgıç gelerek, "Burada avlanamazsınız" diyerek iki arkadaşı gölet kenarından çıkarmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dalgıç, Ercan Kopar'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Hasan Dalgıç ve Mehmet Genç'i gözaltına aldı.
Kopar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

DHA

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