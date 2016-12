İstanbul Haberi: Güler Sabancı: 2017’de her zorluğun üstesinden 'biz' olarak gelelim Güler Sabancı: 2017’de her zorluğun üstesinden 'biz' olarak gelelim Son Dakika Haberi







Güler Sabancı: 2017’de her zorluğun üstesinden 'biz' olarak gelelim Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2017 için terörün son bulduğu, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve evrensel değerlerin hakim olduğu, ihtiyaç duyulan reformların hız kazandığı bir yıl olmasını dilerken “her zorluğun üstünden ‘biz’ olarak geldiğimiz bir yıl olmasıdır” dedi.

Sabancı Topluluğu’ndan yapılan açıklamada, Güler Sabancı’nın topluluk çalışanlarına yönelik yeni yıl mesajında 2016 yılını değerlendirmesi ve 2017 yılı beklentileri aktarıldı. Sonuna gelinen 2016 yılının tüm dünya için tarihi dönüm noktalarının yaşandığı, zorlukların ve değişimlerin yılı olduğunu belirten Güler Sabancı, ABD seçimleri, Brexit, mülteci krizi, Suriye’de yaşanan çatışmalar, terör olayları ve bölgede yaşanan diğer gelişmeleri sıraladı.

Büyümenin düşük seyrettiği, ekonomide “yeni normal”in bu şekilde tarif edildiğine değinen Sabancı, 15 Temmuz darbe girişiminin tarihte görülmemiş ve ülkeyi uçurumun kenarına sürükleyen bir iç tehtit olarak değerlendirdi. 2016 yılının acılarının da yılla birlikte bitmesi dileğinde bulunan Sabancı, 2017 yılı beklentilerini şöyle aktardı:

“2017 için temennimiz; terörün son bulduğu, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve evrensel değerlerin hakim olduğu, eğitim başta olmak üzere, her alanda ihtiyaç duyulan reformların hız kazandığı, çağdaş medeniyet normlarına daha çok yaklaştığımız ve her zorluğun üstünden 'biz' olarak geldiğimiz bir yıl olmasıdır. Sabancı Topluluğu olarak, biz bu dileklerin gerçek olması için her zaman olduğu gibi, yapıcı olmaya, kalıcı değer üretmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

