Gümrükte el konulan içkileri piyasada satanlar tutuklandı

EDİRNE'de Kapıkule Gar Gümrüğü'nde bazı güvenlik memurlarının, trenle gelen kaçak malların geçişine izin vererek karşılığında topladıkları içkiler ile 'imha edeceğiz' diye el koydukları yolcu beraberinde getirilen fazla içkileri iç piyasa sattığı ortaya çıktı. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 6 güvenlik memuru tutuklandı. Şüphelilerin ev ve depolarında ise 751 şişe içki ve çeşitli kaçak mallar ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Tren Garı'nda görevli güvenlik memurlarının piyasaya kaçak içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta operasyon için düğmeye bastı. Aralarında İstanbul ve Edirne'deki gar gümrüğünde görevli memurlar ile kaçak içkileri satın aldığı tespit edilen işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

6 GÜVENLİK MEMURU TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan 19 şüpheli serbest bırakılırken, suçlamaları kabul etmeyen 10 şüpheli dün Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Gece yarısına kadar süren sorgulamanın ardından Kapıkule Gar Müdürlüğü'nde güvenlik memurları İsmail Aktay, Mustafa Şandır, Ali Yoldaş, Mehmet Fermancı, Serkan Özdemirel, İstanbul Sirkeci Garı'nda memur olan Tevfik Taşkın sevk edildikleri mahkemece 'teşekkül halinde gümrük kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. Garda güvenlik memuru olan Hilal Ç. ve şüpheliler Ahmet K., Hakan A. ile Ferdi S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

751 ŞİŞE İÇKİ

Şüphelilerin içkileri saklamak için kullandıkları ev ve depo içerisinde 751 şişe içki, 35 kilo ev yapımı şarap, 56 elektronik sigara, 62 tabaca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 200 kurusıkı tabanca fişeği, 32 Bulgaristan içki bandrolü, 140 euro ele geçirildi.

YOLCULARDAN ALIP İÇ PİYASAYA SATMIŞLAR

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tren garında güvenlik memuru olarak çalışan şüphelilerin, kaçak malların geçişlerine izin vererek menfaat sağladıkları, ayrıca yolcu beraberinde getirilen fazla içkilere 'imha edeceğiz' diyerek el koydukları, daha sonra piyasada sattıkları tespit edildi.

DHA