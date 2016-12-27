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Van Haberi: Güney Ekspresi'nde 6 kilo esrar ele geçirildi

Güney Ekspresi'nde 6 kilo esrar ele geçirildi
14:1727 Aralık 2016
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Güney Ekspresi'nde 6 kilo esrar ele geçirildi
Güney Ekspresi'nde 6 kilo esrar ele geçirildi

ELAZIĞ'da Van'dan gelerek İstanbul'a giden yolcu treninde özel eğitimili narkotik köpeği ile yapılan aramada bir çanta içinde 6 kilo esrar ele geçirildi.
Van'dan İstanbul'a giden Güney Ekspresi'nin geçiş istasyonlarından biri olan Elazığ'ın Sivrice İlçesi Kürk İstasyonu'nda durduğu sırada jandarma ekipleri arama yaptı. Badei isimli narkotik köpeğinin, 3'üncü vagonun bagaj bölümünde yapılan aramalar sırasında tepki verdiği bir spor çanta açıldı. Çantada 3 paket halinde 6 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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