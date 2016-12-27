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Konya Haberi: Güvenlik görevlisi, işyerinde ölü bulundu

Güvenlik görevlisi, işyerinde ölü bulundu
13:0527 Aralık 2016
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Güvenlik görevlisi, işyerinde ölü bulundu
Güvenlik görevlisi, işyerinde ölü bulundu

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde Orman Fidan Şefliği'nde güvenlik görevlisi, 53 yaşındaki Mustafa Akkılınç, işyerinde ölü bulundu.
Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Seydişehir Orman Fidanlık Şefliği çalışanları bu sabah işyerine geldiklerinde gece nöbette olan güvenlik görevlisi Akkılınç'ı, hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Akkılınç'ın öldüğü belirledi. Akkılınç'ın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin  yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

DHA

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