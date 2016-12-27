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İstanbul Haberi: Hacıosmanoğlu'na beraat

Hacıosmanoğlu'na beraat
12:0527 Aralık 2016
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Hacıosmanoğlu'na beraat
Hacıosmanoğlu'na beraat

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "kadınları aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Kararı kadın hakim verdi.

Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu hakkında Trabzonspor Gaziantepspor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada sarfettiği , "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım.." şeklindeki sözleri nedeniyle dava açılmıştı.
 

DHA

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