Hacıosmanoğlu'na beraat

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "kadınları aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Kararı kadın hakim verdi.

Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu hakkında Trabzonspor Gaziantepspor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada sarfettiği , "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım.." şeklindeki sözleri nedeniyle dava açılmıştı.



DHA