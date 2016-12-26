HAKDA Platformu'ndan Şırnak için yardım kampanyası

HAKKARİ'de 28 sivil toplum kuruluşundan oluşan Hak ve Dayanışma Platformu (HAKDA) tarafından Şırnak için yardım kampanyası başlatıldı.

Bir süre önce Suriye'nin Halep kentinde yaşayanlar için bir TIR dolusu un gönderen HAKDA Platformu şimdi de Şırnak'taki vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. HAKDA Platformu Şırnak için başlattığı kampanya ile ilglii yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Hakkari HAKDA Platformu olarak Halep için başlattığımız yardım kampanyamızın devamı olarak Şırnaklı kardeşlerimize göndereceğimiz yardım 5 Ocak 2017'ye kadar devem edecektir. Şırnak için devam eden kampanyamıza gıda, elbise, battaniye gibi ihtiyaçlarla da destek verilebilir. Gıda paketimizde 2 kilo yağ, 2 kilo şeker, 4 paket makarna, 2 kilo pirinç, bebe bisküvisi, 1 kutu 500 gıram saça, 1 kilo zeytin, 1 paket tuz, 2 kilo bulgur, 2 paket çorba. Toplam 75 TL degerinde gıda paketidir. Şırnak'ta bu kış şartlarında çadırlarda yaşayan aileler var, bu kardeşlerimiz için tüm Hakkari halkımızı bize yakışır şekilde sorumluluğa davet ediyoruz."

DHA