Hakkari Belediyesi'den köpek itlafına soruşturma

HAKKARİ Belediyesi, öldürülüp Hakkari- Çukurca karayoluna atılan köpeklerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bu üzücü olayın aydınlatılması için Hakkari Belediye Başkanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Hakkari-Çukurca Karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan köpek leşleri ile ilgili Hakkari Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan Çukurca karayolu 10'uncu kilometresinde görüntülenen haberle ilgili Hakkari Belediyesi’nin kesinlikle ilişiği bulunmamaktadır. Hayvan ve hayvan haklarını koruyan bir belediye olarak, bu üzücü olayın aydınlatılması için Hakkari Belediye Başkanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılacak inceleme neticesinde sorumlular hakkında adli ve idari işlemler yapılacaktır."

DHA