Hakkari'de FETÖ soruşturmasında 2 rütbeli asker tutuklandı

HAKKARİ'de Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 subaydan 2'si tutuklandı.

Hakkari'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce polis tarafından gözaltına alınan Binbaşı S.K., Yüzbaşı M.Y. ve Teğmen G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 askerden yüzbaşı M.Y. ve teğmen G.K. tutuklanarak cezaevine konulurken, binbaşı S.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA